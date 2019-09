En el programa “El Valor de la Verdad” se mostró la imagen del supuesto moretón que le habría generado Kevin Blow tras golpear a Michelle Soifer.

La hermana menor de las Soifer, Chris Soifer, se sentó en el sillón rojo del programa y contó que al inicio, Michelle Soifer les decía que los golpes que tenía eran propios de las competencias en “Esto Es Guerra”.

“De las cosas que hablan, del moretón, me dijo que era por la competencia (En Esto Es Guerra), que se lo había hecho por los juegos, pero jamás nos dijo otra cosa, hasta que recién nos confesó, a mí, a mi hermana y a mi mamá”.

Chris Soifer dijo el motivo por el que Michelle Soifer no habría hablado. “Por temor, por vergüenza. Mi hermana le tenía miedo a Kevin. Es un tipo agresivo”.

En tanto, la hermana mayor de Michelle Soifer, Kimberly Soifer, confesó que fue ella quien grabó los audios para tener pruebas.

“Lo vio con una mujer y ahí fue cuando ella me confiesa que él la golpea siempre y me dijo cómo y me dio detalles (...) recuerdo que cuando fuimos a su casa, Michelle empezó a esconder los cuchillos como si él fuera a usar eso. Entonces yo decidí dejar mis celulares escondidoa y grabar porque él siempre se victimizaba, siempre ha quedado como un pobrecito. Nosotros sabíamos desde un inicio cómo era él”.