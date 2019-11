Michelle Soifer descartó que su restaurante de hamburguesas “Kpikua” haya quebrado y aseguró que decidió cerrarlo por dos razones importantes.

La participante de “El dúo perfecto” reveló que el negocio era demasiada responsabilidad, por lo que decidió cerrar el capítulo, pero no descartó abrir otro restaurante.

“Tuve que cerrarlo porque creo que tener un negocio es mucha responsabilidad y creo que en ese momento no le estaba prestando la atención indicada. Yo quería cerrar el capítulo, voy a comenzar un nuevo negocio si Dios quiere, igual puede ser de comida porque tengo todos mis equipos nuevos, pero se vuelven malos recuerdos", dijo Michelle Soifer a diario Ojo.

Pero la ‘solcito’ también reveló que Kevin Blow es una de las razones por las que decidió cerrar: “Sí (me refiero a Kevin), hasta este año va, cerramos y continuamos el próximo año sin que nadie opine (...) Cuando una persona te quiere alejar de tu familia y te habla mal de tu familia, hay que descartarlo”.

Sin embargo, Michelle Soifer aseguró que Kevin Blow no fue la única razón. “Él no es un motivo de decisión en mi vida. Yo decidí cerrar el capítulo, si él en algún momento ingresó a ese restaurante aunque sea como cliente, yo quiero cerrarlo. Siempre he buscado no involucrarme más, menos con él que ha sido tan complicado”, manifestó.

Video: Marisol Mayta