Michelle Soifer sorprendió a propios y extraños al compartir un polémico mensaje en su cuenta de Instagram donde se refiere a una expareja.

La ex chica reality pidió a su expareja, quien sería el dominicano Kevin Blow, que deje de presumir que estuvo con ella pues le da vergüenza.

“Jajajaja, no andes diciendo que soy tu ex, a mí sí me da vergüenza”, se lee en la imagen publicada por Michelle Soifer en sus historias.

Como se recuerda, Michelle Soifer protagonizó un escándalo al terminar su relación con Kevin Blow, ya que el dominicano aseguró que la ex chica reality le había sido infiel con un bailarín y reveló detalles ocultos de su relación.

Incluso, la expareja de Michelle se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para desprestigiar al “Bombón asesino”. Luego, la ex chica reality lo denunció por violencia física y psicológica.