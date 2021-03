Michelle Soifer estuvo de invitada en el scketch del “Niño Arturito” en el programa “JB En ATV”, donde Carlos Vílchez hizo de las suyas.

El cómico, quien representó a su novio, se burló de Michelle Soifer y le recordó que él no solo le cargará la maleta, haciendo referencia a las demás parejas de la exchica reality, quien hoy ha decidido apostar por la música.

“Yo no soy un cargamaleta como los anteriores, yo soy tu novio de verdad”, le dijo Carlos Vílchez a Michelle Soifer.

Seguidamente, Michelle Soifer le dijo al “Niño Arturito” lo siguiente: Me hace recordar a mí cuando estaba cachetoncita; a lo que Carlos Vílchez añadió: “Sí, ahora se ha puesto esta ropa para no volar, porque o sino, pesa como 20 kilos”.

Michelle Soifer no se quedó callada y le respondió: “Me parece o te estás quejando. Primero me decías que baje de peso porque me veo más grande que tú”.

