Michelle Soifer pasó el polígrafo de 'El valor de la verdad', pero ¿cuándo saldrá el programa?

Luego de 'El valor de la verdad' de Erick Sabater, Michelle Soifer se arrebató y llegó con la producción del programa para pasar el polígrafo, y así contar su versión. La popular 'Michi' sostuvo que, ciertamente, respondió 50 preguntas y que estaba muy nerviosa, pero aseguró que es "algo" muy delicado.

"Pasé el polígrafo, estaba nerviosa, dije 'no me graben'. Para ser honesta, creo que no se puede decir, fue un compromiso no firmado, pero de palabra, que para mí es más importante. De las 50 preguntas dos fueron falsas y yo dije toda la verdad. Cuando tu pasas el polígrafo, es algo muy delicado, te preguntas 'diré la verdad o no'", contó para este diario.

Sobre si es que saldría el programa dentro de poco, Michelle Soifer indicó que dicha edición pasará a la historia porque no llegó a firmar ningún contrato. "No, ya no (se sentaría en 'EVDLV'). Estoy muy contenta. Tengo un amigo que me llamó y me dijo 'Gordis siéntate' (Nicola Porcella). Yo realmente fui a sentarme porque estaba cansada de que todo el tiempo digan tantas cosas de mí y que la verdadera protagonista no diga nada, pero te digo algo 'no siempre el que calla, otorga'", sentenció la exchica reality.