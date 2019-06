Así reaccionó Michelle Soifer cuando le preguntaron sobre el fin de su relación con Kevin Blow

Fuentes cercanas a Michelle Soifer revelaron que la relación entre la exchica reality y Kevin Blow llegó a su fin. Así que diario Ojo fue en busca de 'Michi' para conocer su verdad.

La popular 'Solcito' aseguró que su amorío con el reggaetonero no ha terminado, a pesar que el dominicano viajó a su ciudad natal para pasar el Día del padre junto a menor hija.

Su relación se ha visto afectada por las declaraciones de Coto

"Hay cosas que son verdad y hay cosas que no (sobre el fin de su relación). No estamos mejor que nunca porque, efectivamente, todo lo que sucedió nos ha afectado muchísimo", fue lo primero que dijo.

Sin embargo, Michelle Soifer sostuvo que no quiere dar detalles sobre su vida privada, ya que espera que la tormenta pase. "Él está República Dominicana, está viendo algunas cositas de la familia, algunos negocios. Siempre van a salir cosas y todo, mi vida íntima quiero guardarlo, se ha visto manoseada y muy golpeada por todo lo que ha pasado, y como a mí me importa y quiero cuidarlo, voy a evitar hablar del tema hasta que las cosas pasen", contó.

Lo que sí aceptó es que la relación amorosa no está en su mejor momento. "El (amor) está todo bien, tranquilo. Estos golpes sí afectan, pero hay otras cosas más importantes (en una relación). Siempre hay personas que van a dar sus versiones, yo no he hablado hasta ahora. Cada uno va a defender lo suyo (su verdad)", agregó.