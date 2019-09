Michelle Soifer reapareció en las instalaciones de América Televisión y fue consultada por la polémica en la que se ha visto envuelta en los últimos días tras las declaraciones de su expareja Kevin Blow.

“No tengo mucho qué decir. La verdad nunca he hecho caso a este tipo de cosas, la gente va a decir muchas cosas, pero todavía no he tomado una decisión si voy a responder o no. Hay muchas cosas delicadas”, sostuvo Michelle Soifer a las cámaras de “El show después del show”.

Tras la insistencia de Ethel Pozo, Natalia Salas y Renzo Schuller, la exchica reality se animó a presentarse en el set del programa para hablar de las declaraciones de su expareja, quien dejó entrever que la cantante le habría sido infiel en varias oportunidades mientras tuvieron una relación.

“Me siento muy triste, decepcionada, creo que así no tienen que terminar las cosas. Ayer fue un día horrible para mí. Muchas cosas son mentiras, otras verdad. Yo trato de ser completamente transparente. No sé cuál es el motivo (para que él salga a hablar)”, dijo.

En otro momento hizo un mea culpa y sostuvo que el peor error que cometió fue haber iniciado una relación con Kevin Blow a pesar de que muchas personas le dijeron cosas negativas sobre él.

“He cometido muchos errores, pero mi peor error fue haber estado con Kevin. Para enamorarme de una persona pasan muchas cosas. Soy terca, me dicen no y yo digo que sí, yo creo que ese ha sido mi error”, manifestó.