Michelle Soifer reveló que ha bajado más de 25 kilogramos desde su operación de manga gástrica hace siete meses.

En diálogo con “Magaly TV La firme”, la participante de “Esto es guerra” admitió que ha bajado muchísimo de peso pero que está muy sana:

“A raíz de la operación que yo tuve, pues he bajado casi 26 kilos. Y es un proceso de un año bajar de peso, luego ya recuperas un poco de peso... ¿No? Más o menos cuando cumples el año de operado, yo todavía tengo siete meses. Entonces estoy en proceso, pero siempre con una buena alimentación, más que nada porque recuerda que estamos en una pandemia y hay que cuidarnos al máximo”, comentó.

Asimismo, Michelle Soifer admitió que pesa solo 52 kilogramos pero que espera recuperar unos 4 kg en las próximas semanas; además, la modelo reconoció que debería hacer terapia, pero que por el momento no tiene tiempo.

“Lo ideal sería ir al psicólogo, pero en mi caso pues como tengo tantas actividades, me mantengo ocupada, no me estreso, no me preocupo mucho por el peso. Trato de comer sano, sigo haciendo mis ejercicios. Ahora estoy en 52 kilos, pero yo, como voy a recuperar peso, yo quiero quedarme en 56, 55 y ya”, manifestó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Alejandra Baigorria respondió sobre su amistad con Macarena Vélez

Alejandra Baigorria responde sobre su amistad con Macarena Vélez - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR