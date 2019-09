Génesis Tapia reveló en El Valor de la Verdad que Michelle Soifer la besó cuando ambas eran parte del grupo “Las hijas de su madre” y que todo ocurrió cuando realizaron un viaje a la selva por una presentación pendiente.

A respecto, Soifer se ha sentido sorprendida por dichas declaraciones y recalcó que su imagen ha sido dañada.

“Yo hablé con ella antes , me sorprende muchísimo esto. Ella tiene una familia al igual que yo, me duele muchísimo porque hace poquito nos hemos amistado. No se trata de dañar la imagen de otras personas”; declaró al fanpage Espectáculo Pasa la voz

Consultada sobre interpondría una demanda por una presunta difamación, dijo que “esas cosas yo las voy a arreglar como se tienen que hacer”.

“Tú sabes ya como se arreglan esas cosas”, comentó, evidentemente ofuscada.

Agregó que en su momento conversó con Génesis Tapia sobre el tema y que este asunto había quedado aclarado.

“Tragos van, tragos vienen. Ella se acerca y me da un beso y yo me quedé quieta porque era mi primera experiencia besando a una mujer, mi primera experiencia lésbica”, contó Génesis Tapia a Latina.

Respecto a las especulaciones que hay en torno a ella, anunció que en su momento dará una conferencia de prensa para hablar sobre los escándalos en los que está involucrada.

“Me encantaría en su momento dar una rueda de prensa. En este momento no es el adecuado. Hay cosas que son verdad y otras cosas que no”, sostuvo.