​Michelle Soifer y su respuesta cuando le piden que vaya a 'El Valor de la Verdad' y se defienda | FOTO

La ex chica reality y hoy empresaria Michelle Soifer se ha pronunciado en sus redes sociales luego de que un cibernauta le pidiera que vaya a El Valor de la Verdad y se defienda.

Todo esto se da luego de que se hayan presentado en El Valor de la Verdad su expareja Erick Sabater y el último fin de semana Coto Hernández, este último contó que Michelle Soifer le fue infiel a su ex con este: “Nos coqueteamos, nos gustamos, hubo atracción, ella no tenía nada con Erick confirmado (…) como te repito, no conocía a Erick en ese momento”, sostuvo el costarricense.

Es así que uno de los fans de Michelle Soifer le pidió que asistiera al polémico programa: "Ve a El Valor de la Verdad, defiéndete por favor, te amo, soy de Colombia, y no debes dejar que digan esas patrañas de ti", se lee en Instagram.

Este mensaje fue respondido por Michelle Soifer, quien sostuvo lo siguiente: "Depende de qué me defiendo y de quiénes", expresó en la red social.

HAY MÁS...