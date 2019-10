Micheille Soifer volvió a salir en defensa de su “saliente”, Giuseppe Benigni, el venezolano con quien tiene, según ella, solo una relación amical.

“¿Si lo voy a investigar? Tampoco es así, se han hablado muchas cosas de él, que sigan haciéndolo. No les voy a dar el gusto. De aquí para adelante, el resto no me importa, su pasado no me interesa. Por ahí revivirán algunos más (por Kevin Blow), que se atengan a las consecuencias. La gente habla un montón de tonterías”, señaló en referencia a una foto que trascendió del venezolano con un vidente gay en una situación comprometedora.

Consultada si conoce su pasado, Soifer sostuvo: “Sé lo necesario, lo suficiente. No tengo por qué desconfiar. Confío al 100%, no tengo por qué escuchar malos comentarios, menos de esas personas. ¿Las imágenes? Que saquen todo lo que quieran. Yo si quieren les paso algunas mías (risas). ¿Mi familia? Está tranquila, mientras me vean feliz serán felices. A esos temas no les toman importancia”.

“No pienso opinar de Greg y Jeici (Pérez), no diré nada. Responder sería encender una mecha. Para nosotros ya está apagado hace rato”, manifestó tras precisar que con Giuseppe no son pareja.

“No somos novios oficialmente, salimos, somos salientes. No estoy preparada para una relación formal y pública. Somos buenos amigos y estamos tranquilos. Tengo que sanar algunas heridas”, acotó.