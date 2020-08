Michelle Soifer ha causado polémica por su drástica pérdida de peso tras someterse a la operación de la manga gástrica.

La chica reality ha asegurado estar sana, pero algunos de sus fans no le creen y le han dejado comentarios en sus publicaciones de Instagram.

“La verdad me parece que has adelgazado demasiado me gustabas más un poco más llenita pero igual se te ve bien. Además es tu cuerpo y tu vida ... Pero ya no bajes más porfa. Pero el talento no lo has perdido”, le dijo una seguidora en una de sus fotos.

Michelle Soifer no se molestó por la crítica, pero aclaró que es todo un proceso y luego volverá a ganar peso: “Gracias ! Si es un proceso pasando unos meses uno recupera ! Un beso gracias”, escribió la participante de “Esto es guerra”.

Foto: Instagram Michelle Soifer

De otro lado, una seguidora lamentó las críticas a Michelle Soifer y recordó que la cantante también era insultada cuando estaba subida de peso: “Lo que yo veo es que hay personas que están realmente locas...cuando micheille estaba subida de peso como la criticaban, insultaban, se burlaban y la jod*** por todo...ahora que esta flaca la siguen jodi**** y criticando”.

Michelle Soifer agradeció el comentario y dio la razón a su seguidora: “Que hermoso lo que dices y muy cierto y muchas veces nosotros como personas públicas debemos cuidar mucho todo eso y las reacciones que tenemos mediante a esos comentarios . Pero tienes toda la razón . Ojalá todos pensaran igual !!.

Foto: Instagram Michelle Soifer

