El dominicano se fue con todo y no solo confesó que él fue uno de los amantes de Michelle Soifer antes que formalicen su relación, además reveló el momento en el que descubrió a su amada, hablando de sus infidelidades con un bailarín de Gisela Valcárcel y su ‘Gran Show’.

Uno de los ‘urracos´ de Magaly, fue quien le hizo la pregunta incisiva a Kevin Blow, quien comenzó revelando sus sospechas: “Con un bailarín que incluso en algún momento fue hasta la casa y se volvió su personal trainer, me pareció raro porque normalmente todos los días quería levantarla, teníamos gimnasio y de repente alguien que no es parte de nuestro círculo hace que ella se sienta motivada y entrena y se levanta a las 7 de la mañana”.

Finalmente, el dominicano relató cómo con la ayuda de una computadora, descubrió la infidelidad de Michelle Soifer, quien ya habría pasado la noche con su bailarín asignado por el programa de Gisela Valcárcel: “Llegando a la casa, le pregunto si pasaba algo con él y ella me juró que jamás, veo el celular de ella, entro a la conversación con él, así que sincronicé el WhatsApp de ella con mi computadora y ella le escribe, buenos días mi amor y yo grabo, porque ella borraba los mensajes y que te extraño mucho, tengo ganas de estar en tu cama desnuda, la última vez que estuvimos me gustó”, Kevin añadió que mientras Michelle escribía algo nuevo, borraba lo anterior, con la intención que no queden pruebas, pero el grabó todo con un celular.

