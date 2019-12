Micheille Soifer señaló que espera que la justicia le dé la razón por la denuncia que le entabló a su expareja Kevin Blow por maltrato físico y psicológico. Aunque la exguerrera no quiso pronunciarse más al respecto, sostuvo que “es un tema delicado, no puedo hablar mucho. Mi abogada está viendo ese trámite. Yo no tengo nada que decirle a él”.

“Soy una mujer fuerte, muchas veces he estado en la polémica, y en algunos casos no he respondido. Pero eso no quiere decir que no me ha afectado todo lo que ha sucedido. Esos episodios que yo viví me han marcado y no los puedo dejar pasar como si nada. Quiero que se me haga justicia, aunque estas cosas demoran, ya saben como son las leyes en nuestro país. No sé ni cómo se enteraron (la prensa)”, expresó.

Soifer sostuvo que se siente tranquila y bien respaldada.

"Soy una mujer segura y no hay nada que me pueda tumbar. Ya lo peor pasó, confío en la justicia. Prefiero ya no responderle nada, creo que su etapa ya acabó. Ya no hay más que hacer, su novela terminó”, indicó.

