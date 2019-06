Michelle Soifer sobre los casi 100 mil soles que debe a 3 bancos: "Estoy Chihuán"

Luego que Erick Sabater revelara que Michelle Soifer gastaba más de lo que ganaba, ya que era una compradora impulsiva. Distintos medios investigaron y averiguaron que la popular 'Michi' debía 100 mil soles en 3 bancos. Además de estar en Infocorp.

"Estoy Chihuán"

Ante esto, la exchica reality decidió romper su silencio y aclarar por qué está endeudada. "¿Estoy misión? Estoy Chihuán. Bueno, realmente, cualquier empresario, si no es empresario no tiene deudas, no tiene inversiones y eso es lo que he hecho. He invertido todos mis ahorros en mi restaurante. Estoy creciendo como empresaria, me va bien, quisiera que me vaya mucho mejor, como no tengo mucha experiencia en restaurantes, no me he empapado tanto, pero me están ayudando", dijo para nuestro medio.

Sobre las compras excesivas que realiza, indicó: "Puedo darme mis gustos, pero son míos. Yo creo que él (Erick Sabater), durante el tiempo que ha estado conmigo, no me ha pagado una cuenta, jamás, ni mucho menos me ha mantenido".

¿Mantenía a Erick Sabater?

"¿Lo has pechado?", preguntó una reportera. "Me dirían 'tú eres tonta, Michelle'. Pero puedo invertir en algo, y también puedo gastar en alguien si deseo, también", respondió Michelle Soifer cuando le consultaron si es que mantenía a su expareja.

"Era falta de madurez (al invertir en Erick) Estaba ilusionada, fue una relación linda, rescato muchos momentos, pero si hago un análisis esa relación fue bueno que termine", sentenció.