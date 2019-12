La participante de “El dúo perfecto”, Michelle Soifer, no cierra la posibilidad de poder llegar de blanco al altar con su actual pareja, el modelo venezolano Giuseppe Beningnini.

Tras las declaraciones de el popular ‘Principito’, donde dejaba entrever que si le gustaría casarse con la exchica reality, Soifer se pronunció al respecto.

“Creo que siempre visualicé una persona buena en mi vida y él es bueno. Mientras me sienta bien y sepa que me voy a despertar con una sonrisa y no con miedo, todo bien, para mi eso es importante”, confirmó.

La ex chica reality también reveló que hasta el momento Giuseppe viene cumpliendo todos los requisitos de ‘su hombre ideal’.

“Él me da esa paz y tranquilidad que quiero y si me encantaría (casarme), pero creo que me estaría apresurando, pero veo en él a una persona buena y yo quiero al lado mio a un ser que me trate bonito, que me ame, que me admire y que esté conmigo y disfrute”, finalizó la ex pareja de Erick Sabater.