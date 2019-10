El programa “Magaly TV La Firme” mostró la respuesta de Michelle Soifer cuando un medio escrito le preguntó sobre si ha pensado recibir ayuda psicológica.

Al respecto, Michelle Soifer lo descartó y explicó el motivo por el que no lo considera. “Creo que es importante, pero no me gusta que me manden. Mi mejor terapia son mi familia y mis seguidores”, dijo la exguerrera.

Sin embargo, Magaly Medina le contestó al leer su respuesta. La ‘urraca’ le dijo que nadie le manda, sino que todos buscan su bien, pues incluso expertos se lo han recomendado, tras los supuestos maltratos físicos y psicológicos denunciados contra Kevin Blow.

“Me parece que esta respuesta es grave porque nadie la está mandando. A nadie le gusta que le manden, pero lo que estamos diciéndole es una sugerencia (...) lo han dicho los especialistas en la materia”, dijo Michelle Soifer.

La urraca añadió: “Pero parece que Michelle Soifer piensa que la estamos mandando al psicólogo porque nos da la gana. Tienes varios años Michelle y ni tu familia ni tus seguidores han podido ayudarte, porque no escogen quién está a tu lado”, finalizó.