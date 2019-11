Michelle Soifer no la está pasando bien. Tras quebrar su negocio de hamburguesas y perder una fuerte suma de dinero, la exchica reality fue intervenida por la Policía Nacional porque su enamorado, Giuseppe Benigni, maneja su auto sin licencia de conducir.

Según dijo a “El show después del show”, ella estaba yendo a Ventanilla y, como estaba “agotada”, le pidió a su pareja que conduzca el vehículo.

“Ayer estaba yendo a Ventanilla y me paró la Policía. Yo no me sentía muy bien, estaba agotada. Debo hacer mea culpa con lo que sucedió. Yo le pedí a Giuseppe que maneje mi carro, pero resulta que hace dos meses le robaron la licencia (...) Ayer estuve todo el día en la comisaría, no me dejaban salir”; dijo al programa.

Debido a ello, hoy fue citada a la comisaría para que brinde su declaración.

“La policía está viendo si se queda con mi carro o no; muy a parte de la multa”, agregó.

[PUEDES VER] Michelle Soifer perdió millonario monto al quebrar su negocio de hamburguesas

El show después del show