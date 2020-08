Miguel Barraza se conectó al programa “América Hoy” y contó que le saca la vuelta a esta época y se reinventa llevando alegría a través de las redes sociales. “Al principio choca un poco porque no sientes el calor del público, el aplauso, cuando cuentas un chiste nadie se ríe, pero es así, uno poco a poco se acostumbra, el hombre es animal de costumbres”.

Respecto a su salud, el “Chato” dijo que “soy hipertenso, tengo diabetes, tres infartos cerebrales, arritmia, pero sigo adelante...Dios no quiere (que me vaya), es tan grande Dios; todavía quiero seguir haciendo reír al Perú y al mundo entero”.

Pese a la pandemia del Coronavirus que enfrentamos, Barraza contó que “estoy muy bien, me siento casi perfecto, tengo doctores que me han visto y me han curado. Para mí, ellos han hecho un milagro, la ciencia pudo más que la maldad, porque cuántos quisieran verme en el otro lado. Yo tengo mucha fuerza, mi mamá y mi padre que están en el cielo me protegen, y Dios, de pasadita, me quiere, todavía”, concluyó.

Además, Miguelito Barraza recordó el día en que le dio un beso a Gisela Valcárcel. El cómico contó que esto fue años atrás, cuando ellos trabajaban juntos y se encontraban haciendo un sketch cómico.