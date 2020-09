Lo confirmó. La aún esposa de Miguel Trauco, Karla Galvéz, confirmó que está separada con el futbolista por lo que pidió que si desean preguntar sobre el actual accionar del futbolista le pregunten a él. En ese sentido, aseguró que solo mantienen una relación de padres.

“El señor Miguel Trauco y yo ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres”, escribió en un último comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram.

Karla Galvés aseguró que no tiene conocimiento sobre lo que hoy hace el futbolista de la selección nacional Miguel Trauco. “Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto”.

“Las noticias que lo involucran le conciernen solo a él. Asimismo ha sido vulnerada la tranquilidad de mi familia, al utilizar la foto de mi menor hijo aunque se ha ocultado el rostro en la foto”, agregó Karla Galvéz, pidiendo a la prensa no usar fotos que involucren a su hijos. Agregó que estarían llamando al pequeño para obtener información.

Cabe indicar que la esposa de Miguel Trauco tomó la radical decisión de eliminar todas las fotografías que tenía con el futbolista de la Selección Peruana.

