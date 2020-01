Miguelito Barraza reveló hace poco que le detectaron cáncer de próstata, pero - a pesar de la enfermedad - no deja de lado el humor que lo caracteriza. En declaraciones a diario OJO, el cómico se muestra optimista y asegura que el cáncer no lo va a vencer: “hay Miguelito para rato”

Recién el mal está empezando…

Si, es principiante, ojalá se vaya de una vez. Siempre preocupa y no porque yo me vaya a ‘la Habana’ (muerte), todo el mundo se va para allá (...) además porque dejo a mi público justo ahora que prometí tener un programa de televisión o de radio, en lo que sea, y espero que la gente me considere y no porque tengo el cangrejo sino porque la gente quiere reír. Estoy cansado de tantas muertes, de tantos crímenes y asesinatos.

¿Cómo estás anímicamente?

Anímicamente estoy horroroso hermano (risas). Con mi amigo Melcochita vamos a ver si formamos un grupito, vamos hacer teatro, televisión, un programa de televisión dirigido por nosotros mismos, escrito por nosotros mismos, gente que no está en actividad. A veces nosotros hacemos nuestros show para no aburrirnos hermano, con un artista invitado.

¿El cáncer no te ha tumbado anímicamente?

No, ¿Por qué? esto para mí es como que Dios te dio una prueba. Yo ya me divertí bastante, hice el bien también, no hice el mal tampoco y me porté como un ser humano. Antes de irme para “la habana” tengo que dejar la risa en la cara de los que me aman.

Lucia de la Cruz te desea lo mejor...

Gracias, gracias, agradezco a todos los que me desean lo mejor y a lo que peor también

