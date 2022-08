Miki González se encuentra atravesando un complicado momento en su vida, pues el rockero peruano confesó que se sometió recientemente a una operación para combatir el cáncer de colon que lo aqueja hace varios años atrás, tras haber superado el cáncer de garganta.

Por medio de un comunicado en la cuenta de Instagram de su pareja Fátima Foronda, el intérprete explicó cuál es su estado de salud debido a que muchos de sus fans se preocuparon por él.

“Quiero agradecerles el interés y la preocupación por el tema de mi salud. Me operé el 5 de agosto, donde me extrajeron un pedazo de colon, había un tumor de cáncer. La operación duró casi 14 horas, pero todo salió bien y me dieron de alta el 13 de agosto”, inició el rockero de 70 años de edad.

Asimismo, Micki mencionó que se alejará de los escenarios hasta completar su recuperación. “Me encuentro con descanso médico y lentamente recuperándome, así que por ahora no podré dar entrevistas ni tener actuaciones”, agregó.

Pese a la delicada situación que vive, Miki González afirmó que se encuentra bastante optimista con su pronta recuperación.

“Ahora solo queda tener paciencia y confiar que pronto pueda reincorporarme a mi vida como era antes de la operación. Otra vez, gracias por todo el amor y los buenos deseos que me brindan todos y todas a diario. Les deseo paz y mucha felicidad”, finalizó escribiendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO