Milagros Leiva indignada con comentarios de Tony Rosado sobre las mujeres: "Su mamá debe sentir vergüenza"

La periodista Milagros Leiva se mostró indignada tras escuchar los comentarios emitidos por el cantante Tony Rosado y que fueron difundidos por el programa Magaly TV La Firme.

"Porque le pone el trasero, como él dice, ¿él las manosea? Muy interesante su pensamiento, señor Rosado. ¿Usted tiene hijas, tiene madres? (...) Cómo no les hacen caso, por eso las matan. Esto está diciendo ¿Quién es este machista cavernario? ¿Tony Rosado qué canta? ¿Cumbia?", señaló la periodista en su noticiero.

En el programa de Medina, una de sus reporteras le pregunta al intérprete de "Ya te olvide": ¿Tú crees que tus mensajes incentivan al odio con la mujer?", a lo que el cantante responde: "si el hombre la ha matado a la mujer es problema de él. Él la mata porque tendrá odio o porque la mujer no le hace caso o no quiere estar con él, entonces la mata".

En otro momento, Leiva invitó a Tony Rosado para una entrevista "seria" y así explique su polémico razonamiento.

"Él dice que si él no toca a una mujer, luego le dicen maricón (...) Imagino que es de los que pensarán que las chicas deben ser violadas por usar minifalda o si usan escote hay que meterle la mano", sostuvo.

"Usted es una vergüenza, usted humilla a las mujeres. No sé si su mamá está viva. Su mamá debe estar muy avergonzada de lo que usted hace con las mujeres. No sé si tiene hijas, pero no creo que a su hija le gustaría ser tratada en el escenario como usted trata a las señorita que suben a bailar", agregó.

En cantante ha sido grabado en varias ocasiones cuando sube al escenario a sus fans y las denigra delante del todo el público.