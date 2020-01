Ahora en Willax Televisión, la periodista Milagros Leiva defiende sus lágrimas en vivo y en directo. Ella señala que sus colegas le han mencionado que su mayor pecado es haber llorado en la televisión.

“Me han dicho últimamente que mi mayor pecado es haber llorado, y el otro día una periodista me lo recordaba y hasta había sacado cuentas de cada momento en el que me había emocionado en vivo. Yo soy emotiva pero no de ahora, lo soy desde siempre, las personas que me conocen saben que cuando me emociono puedo incluso derramar una lágrima, y cuando tengo impotencia también. Pero de diva creo que no tengo nada”; dijo en entrevista a Correo.

Milagros Leiva | Foto: Cesar Bueno GEC

Niega cercanía con el APRA y Fuerza Popular

¿Además de las lágrimas que más te cuestionan?, le preguntan a la periodista.

“Me han dicho que atropello cuando estoy entrevistando, últimamente me lo decían en ATV que no dejaba hablar, pero yo siento que no tenía el tiempo y yo quería llegar al tema a que me contestara la pregunta que quería. porque habia investigado algo y de repente lo interrumpía demasiado”.

De otro lado, negó que su corazón sea “naranja” y que le parece “alucinante” que la califiquen de “fujimorista y aprista”:

“De fujimorista y aprista no tengo nada. Me han etiquetado de fujimorista porque he entrevistado en los tiempos en los que Keiko estaba realmente complicada a su abogada, a su hermana, porque es lo natural. Un periodista tiene que buscar a la fuente (...) En el periodismo hay que entrevistar a Dios, al diablo y en el medio a todos...”, mencionó.

Finalmente, sostuvo que no le afectan las críticas porque " tiene la conciencia limpia".

Datos

2 hijos son su adoración. Se llaman Joaquín y Antonia.

23 años tenía cuando se inició en el periodismo.

14 de julio de 2018 se casó con Johnny Garib.

