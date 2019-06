Milagros Leiva rompe su silencio y aclara rumores de separación de su esposo

Milagros Leiva descartó haberse separado de su esposo, Johnny Garib, a casi un año de haberse casado.

En entrevista con Trome, la periodista aseguró que pasa por un buen momento con su esposo y sus dos pequeños.

“Estoy felizmente casada, contenta y agradecida con Dios por todo lo que me está pasando", señaló Milagros Leiva, quien contó que próximamente cumplen un año de casados.

"El 14 de julio estamos de aniversario, ha sido un año muy intenso, divertido y lleno de sorpresas. Nunca había estado casada, Johnny es un hombre increíble, pero sobre todo un superpapá y ama a mis hijos”, explicó.

Según la periodista, los rumores de separación fueron un invento, por lo que pidió a sus seguidores que no crean nada sobre su vida personal que ella no confirme.

"Para nada, me dio risa. Qué manera de inventar las cosas, es alucinante. Si dicen algo de mí que yo no lo digo, no lo crean. Me han inventado tantas cosas que ya estoy curada", manifestó Milagros Leiva.