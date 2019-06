Milagros Leiva le pregunta a George Forsyth por Vanessa Terkes y alcalde abandona entrevista│VIDEO

El alcalde George Forsyth participó en el operativo de la Municipalidad de Lima para desalojar a los ambulantes de la Av. Aviación y atendió a los medios de comunicación; sin embargo, la periodista Milagros Leiva le consultó sobre la polémica denuncia de su esposa Vanessa Terkes.

"Alcalde Forsyth, ¿qué fue realmente lo que pasó con Vanessa? Ella lo ha acusado de violencia psicológico, ha dicho cómo usted la maltrataba, ¿qué tiene que decir a todos sus seguidores?", preguntó Milagros Leiva durante el noticiero de ATV Noticias.

El burgomaestre no quiso tocar el tema y dijo que eso era para los programas de espectáculos. "Bueno, que eso se va a definir en un juzgado, como corresponde, mi vida personal queda en el ámbito personal, entiendo que esos chismes, eso lo dejemos para los programas de farándula que seguramente están detrás de toda esa información, pero justamente es un tema serio que se debe manejar en el juzgado. Yo voy a seguir trabajando, mi compromiso es total", manifestó.

Pero Milagros Leiva insistió: "Justamente como la violencia contra la mujer es un tema serio es porque le pregunto, Vanessa ha llegado a contar que usted le eructaba en la cara, ¿usted le eructaba en la cara?".

"Justamente por eso está en un juzgado Milagros. Dejemos eso para los jueces que son los que lo van a determinar", señaló George Forsyth.

Según el alcalde de La Victoria, no tiene que dar explicaciones de esta noticia. "No tengo por qué hacerlo, eso se ve en el juzgado. Yo tengo mis pruebas, tengo mis abogados y jamás voy a hablar una sola palabra de una mujer, no voy a hablar mal en televisión, así que les agradezco, gracias por acompañarnos en una noticia tan importante", concluyó.





Abandonó entrevista

Acto seguido, el burgomaestre se sacó el retorno y se negó a responder más preguntas de la reportera de Milagros Leiva.

La periodista indicó que quería preguntar si George Forsyth habría exigido a la jueza que ve el caso que Vanessa Terkes se realice un examen toxicológico.

"Lo que tenía que preguntarle al alcalde Forsyth es que si en esta audiencia él ha presentado un examen toxicológico donde evidentemente él revela que no consume ningún estupefaciente y ha pedido lo mismo sobre Vanessa Terkes", señaló Milagros Leiva.