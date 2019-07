La sorpresiva reacción de Milagros Leiva cuando Laura Bozzo dice: "Quiero ser Presidenta del Perú"

Laura Bozzo llegó a Lima para presentar el nuevo programa que lanzará en Televisa y Univisión, pero durante el programa de Milagros Leiva, opinó sobre la política del país. Inclusive, comentó que ella quería terminar siendo la Presidente del Perú.

"De repente se me ocurre lanzarme a la política. ¿Por qué no? No he dicho nada, pero estoy pensando acabar mi vida así (como Presidente del Perú), por lo menos no habría corruptos. Soy doctora en Derecho y Ciencias Políticas, no soy cualquiera", declaró Laura Bozzo.

Ante esto, la reacción de Milagros Leiva no se hizo esperar y, rápidamente, comentó: "Dios me libre. ¿Se imaginan la campaña de Andrés Hurtado y Laura Bozzo?, ¿qué dirías tú? Que pase el desgraciado", comentó visiblemente sorprendida.

Sin embargo, minutos después, Laura Bozzo sostuvo que solo era una broma. "Te aseguro que mucha gente votaría de mí. Pena de muerte para los corruptos, violadores (...) No estoy hablando en serio, ya se la creyeron. Es una broma", dijo entre risas.