Milagros Leiva responde a Magaly Medina: "Usted vetó dos veces a Nicola Porcella para que viniera"

Milagros Leiva no se quedó callada luego que Magaly Medina se burlara de la periodista por la forma en la que entrevistó a Tilsa Lozano. La conductora de TV

"Ayer ella ha dicho algo muy grave, ella descubrió el acta donde a Pedro Barandiarán se le acusa de pedofilia, como dice Magaly fue desestimada, no importa que un padre desestime una denuncia que él había iniciado, pero sí me interesa por eso yo he pedido la concurrencia de la Ministra de la Mujer (...) Y así ustedes me critiquen, yo voy a defender a los niños, y esta denuncia yo no me la hubiera callado, de esto jamás me hubiera olvidado, esto es vomitivo, y esto es paralelo a lo otro gran drama, al otro problema de narcotráfico", fue lo que primero que dijo.

La periodista Milagros Leiva reveló detalles sobre el caso de Nicola Porcella y Melissa Loza, asegurando que Magaly Medina no quería que se presentaran en otros programas de 'ATV', si es que no pasaban primero por su programa.

"Usted vetó dos veces a Nicola Porcella para que viniera a este programa, usted trató de impedir que el reportaje de Nicola no salga en 'Día D', pero Beto Ortiz le ganó, ¿qué le vamos a hacer? Melissa Loza no quería ir a su programa, no es verdad que Melissa iba a ir el viernes o lunes, tampoco quiso ir al de Beto, ¿tengo yo la culpa? No la tengo. Lo que no me parece justo es que se vete a personajes porque simplemente a la señora Magaly no se le da la gana. El sol sale para todos Magaly y todos los periodistas tenemos el derecho de entrevistar a todos los personajes", señaló.

