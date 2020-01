La periodista Milagros Leiva hizo una fuerte confesión al iniciar el año. Ella reveló la enfermedad crónica que padece y que le diagnosticaron hace ocho años.

En entrevista con el diario Trome, Milagros Leiva contó que sufre de fibromialgia, una enfermedad que la ha limitado en muchos sentidos y que consiste en que le duele todas las articulaciones.

Por ese motivo, Milagros Leiva contó que no empezaba el noticiero de ATV a las 6 de la mañana con sus demás compañeros, sino a las 7 de la mañana.

Al padecer fibromialgia, Milagros Leiva ha dejado de hacer muchas cosas como por ejemplo escribir. “No, mis manos se hinchan, pero este año espero recuperarlas y volver a hacerlo”, respondió.

También contó para Trome que por ejemplo necesita ayuda para abrir una botella de gaseosa o no puede bailar porque al día siguiente puede amanecer adolorida. Asimismo, no consume carnes, harinas ni alimentos procesados. Eso sí, tiene un fisioterapista.

Milagros Leiva reveló que no lo contó porque “No quería que nadie me vea como la pobrecita o que me estaba victimizando”.

Hoy, Milagros Leiva, ha decretado que esta enfermedad no la va amilanar y por eso sigue rigurosaente su tratamiento. Además cuenta con el apoyo incondicional de su esposo.