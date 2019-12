La periodista y conductora de ATV matinal, Milagros Leiva, anunció que se va del canal de la avenida Arequipa.

¿El motivo?

Milagros Leiva ya tiene otra oferta laboral por lo que su vínculo con ATV ya no iría más. Ahora, la periodista será parte de Willax TV.

“Gracias a todos los que me acompañaron en las mañanas por ATV, en el 2020 regreso a lo que más me gusta del periodismo: las entrevistas!!! Ahora en Willax TV”, contó a sus seguidores.

Gracias a todos los que me acompañaron en las mañanas por ⁦@atvpe⁩ , en el 2020 regreso a lo que más me gusta del periodismo: las entrevistas!!! Ahora en ⁦@willaxtv⁩ 😊😊😊🙂🙂🙃🙃😎😎😉😉😀😀💃💃 pic.twitter.com/AKqTJsCwgy — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) December 27, 2019

Esta mañana, Milagros Leiva se despidió en vivo de sus fieles televidentes e hizo mea culpa de todo lo que hizo cuando estuvo en la conducción del noticiero.

Nos vemos en enero 😊😊😊💃💃💃🙃🙃🙃🙂🙂🙂💪💪 https://t.co/RRH4ujTIyE — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) December 27, 2019

“El Perú es mucho más que las crónicas rojas, no todo es malo. He aprendido que nunca más debo llorar en televisión, pero no me arrepiento, prefiero llorar a robar”, señaló.