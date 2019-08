La periodista Milagros Leiva se refirió al escándalo que vienen protagonizando Nicola Porcella y Angie Arizaga tras la difusión de un polémico video en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Durante el noticiero matutino de ATV, Milagros Leiva afirmó que Nicola Porcella “está un poco fuera de foco” y “enfermo de rabia”.

“Creo que esta es una absoluta relación tóxica más allá de que no sean pareja. Me da mucha pena por Angie, porque ella no tendría por qué soportar que nadie, ni siquiera su ex amor, la trate de esta manera en público", señaló la periodista tras ver las imágenes.

Pese a que dijo no poder juzgar a Nicola Porcella, Milagros Leiva indicó que debería aprender a controlarse ya que siempre se ve involucrado en este tipo de escándalos.

"Nicola no sé qué tiene, está enfermo pero tiene que manejar mejor sus emociones y controlarse, no le hace bien. Ya ha perdido trabajos, se ha visto envuelto en escándalos, no sé qué consume, no sé si se pasa de tragos, no sé si le da diablos azules. No lo conozco, no lo puedo juzgar, pero por las imágenes ambos quedan mal”, sostuvo.

Asimismo, Milagros Leiva envió un consejo a Angie Arizaga: “Angie, hay mil hombres en este planeta. Hombres buenos, que tratan bien, que son respetuosos, que no levantan la mano ni la voz, que no dicen lisuras, que no gritan, que tratan bien a sus parejas. ¿Por qué tener que soportar a personajes que incluso siendo amigos te tratan con tanta falta de respeto?”.