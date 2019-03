Milagros Leiva tilda de "mentirosa" y desafía a Magaly Medina

Milagros Leiva sí que está molesta luego de escuchar a Magaly Medina mofarse de su entrevista con Melissa Loza. La periodista no se quedó callada y lo primero que hizo fue tildar de "mentirosa" a la conductora 'Magaly tv, la firme'.

"La señora Magaly Medina tiene las puertas abiertas a este programa, no quiso venir cuando llegó porque el día de su conferencia mintió, ella dijo que yo nunca le había ganado en el rating. Bueno, la producción del programa guarda casi como un diploma histórico el día en que hizo 1.8 o 2.8, y ella se burlaba de la popular seis puntos, y ella casi llegó al hoyo", comentó en vivo.

La periodista también indicó que ha invitado a Medina a su programa, pero que no ha querido ir porque necesita el cuestionario de preguntas.

"Señora Magaly Medina cuando usted quiera pueda venir a mi programa, bueno primero hasta su productor pide un cuestionario, yo no doy cuestionario, yo sé que a veces incomoda mis preguntas y repreguntas, pero no soy monedita de oro para gustarle a todos", comentó.

Quiere entrevistar a Faruk

Por otro lado, aseguró que a ella le prohibieron tener en su set a Nicola Porcella, ya que o sino Magaly Medina se molestaría por la exclusividad. Pero lo que sí dijo Milagros Leiva es que espera tener a Faruk, el personaje más buscado por los programas, ya que él es el dueño de la casa, en donde se hizo 'la fiesta del terror'.

"Tengo muchas cosas que decir, pero yo no voy a usar la pantalla, las otras cosas se lo voy a decir frente a frente. Lo peor que hizo es lo que hizo anoche, eso no se hace a ninguna persona. Y felicito a Pamela Vértiz por no haberse dejado pisar el poncho y por haber transmitido el reportaje de Nicola. Y, lo voy a decir, pues a mí sí me prohibieron porque la señora Medina estaba muy molesta si es que venía a este programa, pero no va a venir, espero que venga Faruk", puntualizó.

