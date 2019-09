Vídeo: Marisol Mayta

La colombiana Milena Zárate no fue ajena al reciente ampay de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, quienes disfrutan de unas cortas vacaciones en Varadero, Cuba.

Milena Zárate fue directa y dijo que probablemente Jefferson Farfán ‘siente vergüenza’ de lucirse junto a Yahaira Plasencia.

“Yo creo que sí (la quiere esconder) y que no, que sí porque le dará vergüenza asumir que sí volvieron porque le van a llover críticas de la prensa. ¿Tú qué harías? (...) le gusta pues, tendrá su lima””, señaló Milena Zárate entre risas.

La colombiana no se guardó nada y precisó que cuando una persona te engaña es porque no te quiere y probablemente te vuelva a engañar.

“En realidad, uno no debe perdonar una infidelidad, si te la hacen una vez, te la harán otra vez, una persona que es infiel no te quiere, no te ama, no te respeta, te la va a volver a hacer”, expresó.