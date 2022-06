John Kelvin se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras ser sentenciado a 21 años de pena privativa de su libertad por agredir física y sexualmente a su aún esposa, Dalia Durán. Esto ha generado muchas reacciones por parte de distintas figuras de la farándula, es por ello que Milena Zárate no dudó en pronunciarse al respecto.

Cabe señalar que el 12 de julio del 2021, el 26º Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Superior de Justicia ordenó siete meses de prisión preventiva contra el cumbiambero, y finalmente ahora ya tiene una pena oficial.

“Él cometió un error y definitivamente lo tiene que pagar y que apremie las cosas que ha hecho él (…) Yo estoy de acuerdo con que tiene que pagar y tiene que indemnizarle, aunque eso no quita lo que ha pasado. Definitivamente tiene que pagar”, comenzó diciendo la colombiana.

Por otra parte, Milena no quiso dejar de lado que Dalia seguro debe estar atravesando un complicado momento debido a que es el padre de sus cuatro hijos.

“Me imagino que ella ahora tiene muchos sentimientos encontrados, quizás sentirse culpable, porque eso es lo que pasa cuando uno denuncia. Yo lo digo porque en su momento, cuando conté mi verdad, me sentía culpable de quizás dañarle la carrera a la otra persona, pero no es tu culpa, porque no son tus errores los que lo han llevado ahí, son los errores de él y lo tiene que pagar, aunque le pueda costar aceptar que no es su culpa”, finalizó diciendo a El Popular.

