Milena Zárate arremete contra Alexandra Méndez: "yo la sudo con la frente, otras chicas no"

Milena Zárate criticó duramente a Alexandra Méndez "La Chama" y aseguró que ella sí trabaja a diferencia de otras modelos.

"A mí me parece que ella es parte de las bebecitas de Nicola y que las oficiales son las que él cree que él puede, con orgullo, decir que ella es mi novia", dijo Milena Zárate a 'Magaly TV La Firme'.

Pero eso no fue todo, ya que la colombiana lanzó duras palabras contra la venezolana: "Yo no he pasado por las manos de medio Perú (...) Nunca alguien puede decir 'ella hizo tal cosa por dinero' porque eso no va a pasar jamás. Yo chambeo, yo la sudo con la frente, otras chicas no, yo no tengo la culpa".

Por su parte, "La Chama" indicó que no necesita ser oficializada por Nicola Porcella: "Yo no tengo nada con nadie, si yo me quiero divertir yo no necesito oficialización".

En ese sentido, la modelo venezolana aseguró que Milena Zárate habla porque "necesita comer, necesita facturar".