​Milena Zárate arremete contra Pilar Gasca, la novia de Edwin Sierra: "Se ve que eres fan de los viejitos con dinero"

La colombiana Milena Zárate no se ha guardado nada y ha arremetido con todo contra la modelo Pilar Gasca, quien es la actual pareja del cómico Edwin Sierra, y quien le habría enviado fuertes indirectas en las redes sociales.

Todo habría iniciado con los mensajes en Instagram que habría publicado Pilar Gasca en los que se leía: "20 años de diferencia de edad y maldad tarara", "supérame fea, abuela, desquisiada, manipuladora, tarada", etc., según lo dio a conocer la propia Milena Zárate.

A esto, Milena sostuvo no sentirse aludida pero no dudó en responder con todo con nombre y apellido: "La #VIDA y LOS #AÑOS me han enseñado que lo que la otra persona diga de ti refleja más de ella que de ti. Yo no me siento aludida porque no creo ser tan importante para esta persona! Pero si estas LINDAS PALABRAS son dirigidas a mí... voy a contribuir a tan #HUECO gesto, ¡perdón! A tan tierno gesto. Y COMO YA ES SABIDO NO SOY MUJER DE #CARETAS, NI ME ANDO CON RODEOS E INDIRECTAS ESTO VA TI Pilar Gazca".

Tras esto, Milena Zárate escribió: "A ver vieja te lo puedo aceptar. ¡Menopáusica todavía no! ¡Tendría que preguntarle a tu mamá cómo se siente! ¡O al viejito que está contigo! Que ya tiene encima hace rato la andropausia...(MENOPAUSIA MASCULINA) ¡por si no lo entiendes! Claramente se ve que eres fans de los viejitos, sobre todo los que tienen #dinero", se lee en Instagram.

Junto a ello, Milena Zárate explicó por qué motivo no permite que su pequeña hija con Edwin Sierra no tenga contacto con Pilar Gasca: "Te felicito de verdad estas dando lo mejor de ti y qué bueno que lo hagas público y te muestres tal cual ERES, porque es una de la tantas... razones por las que no dejo que mi hija tenga un mínimo contacto!!! Y para terminar... si me odias tanto es porque sabes perfectamente quien soy Soy #yo y quien nunca serás!!!!!!!".









HAY MÁS...