Milena Zárate a punto de demandar a Pilar Gasca, la novia de Edwin Sierra

Milena Zárate no descartó que pueda demandar a Pilar Gasca, la pareja de Edwin Sierra; pero ahora no analiza hacerlo y menos porque la haya llamado “vieja” y “menopaúsica”.

“No me he dejado faltar el respeto por nadie. Creo que decirme ‘vieja’ no es un insulto. Quizás la mamá la pueda aconsejar o su pareja. Si en algún momento entablara una demanda, sería por difamación y como siempre le diré: ‘respeta’”, expresó.

Como se recuerda, hace unos días, Milena Zárate dedicó un post para denunciar los insultos que Pilar Gasca hizo a través de su cuenta de Instagram.

De otro lado, la colombiana se apresta a conducir con Marco Antonio Guerrero el programa musical “Sabor Latino”, que irá los sábados por Viva TV (11.1 señal abierta) y que tendrá entrevistas, juegos, retos entre otros elementos.

