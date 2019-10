Más enamorada que nunca. Milena Zárate presentó, finalmente, a su novio, con quien tiene dos años de relación para sorpresa de muchos.

La colombiana encontró nuevamente el amor, asegurando que está más feliz que nunca con su amorío. Incluso se animó a contar algunos detalles de cómo inició su romance. “Nos conocimos en un karaoke, él me empezó a escribir y desde ahí no nos separamos”, dijo para el programa ‘En Exclusiva'.

En otro momento, Milena Zárate sostuvo que si no lo había presentado frente a cámaras era por temor a que la vuelvan a traicionar y pasar por lo mismo en público. “Llevamos dos años. Y no lo he presentado antes porque primero, no pertenece a este ambiente, y segundo porque es bien complicado, después de todo lo que he vivido, dejar que él entre así nada más, exhibirme con él, mañana me la hace, y pasar la vergüenza, por eso había preferido pasar el dolor solita y no públicamente", confesó.

Por último, la cantante dijo que es "es un hombre muy bueno, bondadoso, pone las manos al fuego por mí”.