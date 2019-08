Milena Zárate no fue ajena al hablar sobre la situación económica de Juan Manuel Vargas luego que el Poder Judicial rematara una de sus propiedades.

Comentaste sobre el tema del ‘Loco’ Vargas y nadie está a saldo de una deudas...

No, nadie, mira yo debo hasta ahorita las extensiones y por eso no me lo pongo porque me las quintan, las debo (jaja)

Asimismo, la colombiana sostuvo que se quedó sorprendida al escuchar las declaraciones de Tilsa Lozano sobre el 'Loco' Vargas, ya que Milena asegura que no debería de hablar del futbolista por todo el tema mediático que se originó desde que aceptó haber mantenido una relación con el deportistas en 'El valor de la verdad'.

También comentaste que Tilsa Lozano era la persona menos indicada para opinar...

Yo a Tilsa le tengo súper cariño porque en la etapa que ha estado acá ('En Exclusiva') la he frecuentado más, es una mujer muy buena, muy chamba y todo, pero sí creo que ahí la vi un poquito desatinada por el problema que ha tenido con él, en las condiciones que ella ha estado, en la condición de ella comentar un poco sobre el estado de él creo que no la deja a ella bien parada, esa es mi manera de percibir la situación. Por otro lado, sus comentarios son un poco generalizados, 'para todo tipo de personas que tenga', creo que ella debería mantenerse al margen.

Ella sabe que va a rebotar en los medios, por eso habla del ‘Loco’...

Bueno Tilsa sabe bien su negocio, por algo se mantiene hasta el día de hoy.

¿Crees que siga enamorada de él?

No sé, creo que le da igual, pero hay una espinita porque en su momento no fue franco con ella, con sus sentimientos, no tanto que la oficialice porque si tú tienes esposa y la estás engañando, no vas a oficializar a la amante. Por lo que ella ha dicho, han jugado con los sentimientos de su vida y eso es algo que una mujer no perdona.

Es decir, para la opinión pública ella siempre fue la amante...

Bueno la verdad solo la saben ellos, pero para la opinión pública fue otra cosa, igual nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes, prácticamente se burló de las dos, pero ya son temas del pasado, lo importante es que pueda salir adelante, yo siempre digo que los errores de los adultos no puede verse afectado los niños, ahora ellos se ven afectados en el sentido económico.