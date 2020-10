La actual pareja de la modelo colombiana Milena Zárate, el futbolista Augusto Barrera, se pronunció luego de que su expareja apareciera en “Amor y Fuego” apareciera asegurando que jugó con ella luego de pedirle matrimonio.

La joven contó que el jugador le pidió la mano para casarse y que convivían desde el 2019. Incluso que habría sido víctima de agresión y hasta dejó entrever que Milena Zárate habría sido la manzana de la discordia.

Un día después, la pareja de Milena Zárate se pronunció, dándole un plazo para que se retracte por lo dicho, referente a la agresión.

“No te voy a permitir que por capricho o despecho o querer llamar la atención o por lo que tú quieras, dañes mi reputación y mi honor haciendo una denuncia tan grave como la que has hecho sin un mínimo de reparo acusando a una persona de agresor”, le escribió el futbolista.

Le aseguró que para decir tal acusación debería tener pruebas y hasta le dio un plazo de tiempo para que se rectifique en el mismo programa “Amor y Fuego”.

Por su parte, Milena Zárate fue captada sumamente molesta al enterarse que ella estuvo usando la casaca de la ex del futbolista, a quien se lo quitó.

“Esa casaca se la quité yo a él, se la vi puesta y se lo quité. No me dijo nada ese malpar***, me las va a pagar”, agregó Milena Zárate detrás de cámaras de “Amor y Fuego”.

