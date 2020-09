La modelo y actriz colombiana Milena Zárate estuvo en el programa “En Modo Espectáculos” y se refirió al futbolista Jean Deza, quien en su defensa indicó que le había mejoreado al vida a la expolicía y expareja, Jossmery Toledo.

Milena Zárate lamentó que un chico con talento en el fútbol sea este tipo de persona. “Yo me he quedado sorprendida con este chico, qué pena porque aparentemente talento tiene, pero es un patán completo”.

“Hombre no se le puede llamar a una persona que trata así a una mujer y que en su defensa sale a decir una cantidad de sandeces porque creo que no tiene dos dedos de frente (...) Tú no tienes que estar diciendo las cosas que hiciste, si lo haces es porque te nace”, agregó Milena Zarate en el programa de Karen Schwarz.

Asimismo, Milena Zárate dijo no haber visto para nada despechada a la expolicía Jossmery Toledo.

El jugador de Binacional en conversaciones con el programa “Modo Espectáculos”, aseguró que él cambió la vida de la joven ‘influencer’ tras llevarla a vivir de San Juan de Lurigancho, a un exclusivo departamento ubicado en San Isidro.

“Ella bien me decía: ‘pégame para destruirte tu carrera’. Es una malagradecida, eso es lo único que me fastidia. Yo le cambié la vida a ella, de San Juan de Lurigancho a San Isidro, pero la señorita sabe todo lo que he dado, ella nunca ha tenido tanta plata”, dijo previamente.

Milena Zárate sobre Jean Deza: “Tiene talento, pero es un patán completo”-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Macarena Gastaldo cuenta su verdad sobre Jossmery Toledo y Jean Deza

Macarena Gastaldo cuenta su verdad sobre Jossmery Toledo y Jean Deza-ojo

TE PUEDE INTERESAR