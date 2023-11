Milena Zárate y Geni Alves hacen las paces y hasta se dan abracito

Como si se tratara de un milagro de Navidad, Milena Zárate y Geni Alves hicieron las paces definitivamente y se dieron una abracito, luego de que la colocha desistiera en las demandas.

Geni Alves tenía varios procesos judiciales debido a las miles de acusaciones falsas que se había realizado en contra de Milena Zárate a través de una revista elaborada por su expareja.

Tras llegar a una conciliación y después de unos meses de haberse sentado juntas en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad", Milena Zárate decidió dejar atrás esta historia. "Ya yo he desistido de todas las demandas que estaban a punto de ser sentenciadas y de las otras que estaban en proceso".

"Yo ya no tengo nada con ella, ya llegó todo a su fin y espero que no volvamos a pasar por esto nunca más (...) Yo le tengo consideración porque ella es madre como yo y está sola en este país como yo, pero cada quien debe aprender de sus errores y que bueno que ella los haya asumido y aprendido", añadió Milena Zárate.

Por su parte, Geni Alves logró recaudar el monto solicitado en la conciliación y la felicidad llegó a ella. "La verdad es que le pedí a San Judas Tadeo. No sé como llegó este familiar y me ayudó. No sé como agradecerle".

