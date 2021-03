Adela Osorio, expareja de Helmut Lindner, difundió nuevos audios de la modelo Milett Figueroa en el programa “Amor y fuego”.

En este nuevo audio, Milett Figueroa se disculpa con Adela tras enterarse que su hermano Helmut la habría estafado con la venta de un departamento: “Es un conchudo de mier**, discúlpame, la verdad, estoy súper avergonzada”, le dijo Milett a su excuñada.

Sin embargo, en otra parte del audio, Milett Figueroa le cuenta a Adela cómo Helmut habría agredido verbalmente a su madre, doña Martha Figueroa, tras enterarse que la señora le devolvió parte del dinero a Adela.

“Adela, todo lo que ha pasado, yo soy testigo de cómo ha insultado Helmut a mi mamá por darte la plata, por hacerte firmar, por darte tu plata, no sabes cómo ha insultado Helmut a mi mamá, Adela... Yo pensé que mi mamá se iba a morir de verdad, la ha insultado horrible”, se le escucha decir a Milett Figueroa.

“Cómo le vas a dar... y a tu hijo, y a tu hijo que no sé qué”, le habría dicho Helmut a doña Martha Valcárcel, según Milett.

Por su parte, Adela también contó que la señora Martha decidió darle parte del dinero: “Si tu hermano se quería quedar con esos 20 mil dólares que me han tocado, Milett, si no era por tu mamá él me dejaba en la p*** calle, a mí él no me ha dado el dinero, la que me ha dado ha sido tu mamá”.

