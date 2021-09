La modelo Milett Figueroa se pronunció por primera vez sobre su papel en ‘La academia’ de “Esto es guerra”, donde apareció sorpresivamente al lado de los chicos reality.

“Yo no sabía el personaje que sería, solamente me dijeron que era la ex de Patricio”, contó Milett Figueroa en América Espectáculos.

Asimismo, la modelo reveló que por el momento no ha tenido escenas apasionadas con Patricio Parodi: “No, son más de conflicto”.

Milett Figueroa aseguró que la producción de “Esto es guerra” estaría haciendo un gran trabajo con ‘La academia’.

“Me siento súper bien con la producción, lo están haciendo tal cual una serie de verdad y me encanta porque la calidad está increíble, el video, la fotografía. Y bueno, es importante que le den la oportunidad a los chicos para que puedan expresar su talento”, manifestó.

Milett Figueroa continúa soltera

De otro lado, Milett Figueroa aseguró que sigue soltera: “He salido con alguna persona, pero la verdad es que ahorita estoy concentrada en mí. Cuando estás sola, es muy difícil que quieras estar con alguien cuando aparece”.

La modelo explicó que ahora es más exigente. “Me he vuelto bastante exigente, de hecho con los años uno se vuelve más exigente y aprende a apreciar la soltería”.

Fuente: América Televisión

