Milett Figueroa se ha dado un tiempo para relajarse y por ello se ha ido de viaje fuera del país tras su participación en la obra musical “Pantaleón y las visitadoras”.

A través de su cuenta de Instagram, Milett Figueroa compartió un video donde la vemos luciendo en una diminuta prenda, parra el deleite de sus seguidores.

Una vez compartido, el video ha logrado ser reproducido más de 400 mil veces. “Oficialmente, comenzaron mis vacaciones”, escribió la actriz junto al video.

En los comentarios, sus seguidores destacaron su belleza y le desearon que disfrute al máximo sus vacaciones, ya que viajó a España para despejarse de sus obligaciones laborales.

“Relájate y a disfrutar de la vida”, “Qué hermosura de mujer y bien merecidas vacaciones disfrútala. Milett, todo no es trabajo”, “Bella, eternamente bella”, “Milett, en serio, tienes que ser Miss Perú. No hay de otra, y sé que tú ganarías el Miss Universo”, fueron algunos comentarios de sus fans.

No se calla

Días previos, Milett Figueroa decidió responder a los seguidores de su cuenta Instagram que le faltan el respeto a través de comentarios subidos de tono o propuestas indecentes.

“Asu mare, qué rico. ¿Así cuánto?”, le escribió en un mensaje privado un nombre identificado como @paolosugobono. Milett estalló: “Lo que cobra tu mamá”; y añadió un mensaje más: "Ya saben cómo soy. No me manden porquerías y voy a seguir subiendo lo que me dé la gana”, advirtió la modelo