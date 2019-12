La modelo Milett Figueroa quiso jugar un momento con sus seguidores a las preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, y uno de los temas tocados por sus fanáticos fue el tema del amor.

La modelo reconoció que hace bastante tiempo su corazón no tiene dueño.

“¿Estás soltera?” le consultó un usuario, lo cual fue confirmado por ella.

La exchica reality aseguró que a pesar de haber tenido distintas decepciones amorosas, ella aún sigue creyendo en el amor.

“Todavía (creo en el amor), es difícil pero es lo que nos mueve en todo sentido de la palabra. El amor es lo más lindo que hay en el mundo”, expresó la también actriz.

Asimismo, Milett Figueroa se animó a dar algunos consejos de amor a algunos de sus seguidores.

“Nadie le pertenece a otro, si en algún momento terminan juntos, será, sino, no es para ti. No puedes obligar a nadie a sentir y no te puedes obligar a dejar de sentir”, aconsejó la popular ‘Milechi’.

