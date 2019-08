Milett Figueroa explota contra El Valor de la Verdad: "No les importa nada, qué asco"

La modelo Milett Figueroa enfureció por las declaraciones que Greg Michel hizo sobre ella en "El valor de la verdad". A través de Instagram, arremetió contra el programa y todos los "involucrados" y aseguró que las declaraciones del belga son "miserables".

"Señores de El valor de la verdad, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante que puedan encontrar, ya no basta con quedarme callada e ignorar las miserables declaraciones de otras personas", escribió Milett Figueroa en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la modelo afirmó que pese a que ella trata de no hablar de nadie, el programa todavía habla de ella.

"¿Hasta cuando? Yo estoy en lo mío, no me meto con nadie y mucho menos hablo de nadie sin embargo no puedo entender cómo está permitido que una persona que ya no sabe cómo buscar "fama", se exprese de una manera tan patética contando intimidades de las mujeres, sean ciertas o no, es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. VERGÜENZA Y LÁSTIMA por todos los que están involucrados; no les importa nada. Qué asco", sostuvo.

Polémica

Aunque Milett Figueroa intenta mantenerse alejada de los escándalos, el mundo de la farándula la persigue.

Durante su presentación en "El valor de la verdad", Greg Michel contó que años atrás, cuando recién había llegado al Perú, Milett Figueroa se le "insinuó" pese a que estaba con su pareja Alexander Gerks.