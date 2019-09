Milett Figueroa se cansó de las faltas de respeto que recibe continuamente en las redes sociales y decidió exponer a un sujeto frente a todo el Perú.

Todo comenzó cuando Milett Figueroa compartió un video mientras realizaba su entrenamiento. Tras ver este video, un hombre envió un mensaje directo a la cuenta de Instagram de la modelo.

“¿Así cuánto?”, preguntó sin imaginar que la propia Milett Figueroa le iba a responder. “Lo que cobra tu mamá”, escribió la ex chica reality.

Por este comentario, Milett Figueroa pidió que no le envíen estos mensajes porque continuará publicando sus rostros: “Ya saben cómo soy. No me manden porquerías y voy a seguir subiendo lo que me dé la gana”.

Asimismo, la modelo aseguró que no tiene por qué aceptar que le falten el respeto con estos mensajes. “Te voy a poner en evidencia @paolosugobono, es para que aprendas a respetar. No tenemos por qué aceptar faltas de respeto de ningún tipo”, escribió Milett Figueroa.

Foto: Instagram Milett Figueroa