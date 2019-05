Milett Figueroa y Melissa Paredes como nunca antes en el spot "Pantaleón y las visitadoras, el musical"

Veinte años después, la obra "Pantaleón y las visitadoras, el musical" se estrenará en Perú. La modelo Milett Figueroa volverá al teatro en mayo para interpretar a Olga Arellano, “La Brasileña”, que dirigirá Juan Carlos Fisher.

Y a puertas del estreno de su versión musical, se estrenó el spot oficial de la obra, que llegará al Teatro Peruano Japonés desde el próximo 24 de mayo. No solo se observa a Milett Figueroa, sino también a Cielo Torres y el look que tendrá Melissa Paredes en su rol de 'Pechuga'.

Por otro lado, la actriz colombiana Angie Cepeda conversó con RPP Noticias, donde sostuvo que tiene mucha curiosidad por ver 'Pantaleón y las visitadoras: el musical'. "Me han preguntado mucho por ese musical. Me da mucha curiosidad, no me lo hubiera imaginado nunca: ¿cómo serán las canciones? Pero, sí, es una gran obra. Ojalá que quede bonito y la gente lo reciba bien", comentó.

