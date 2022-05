Milett Figueroa: Mira la sensual sesión que hizo para una revista [VIDEO]

Milett Figuerora volvió a posar para el lente de una cámara y mostró toda su sensualidad. Esta vez, la popular “Milechi”, posó para una conocida revista a fin de encender el verano.

Por lo pronto, Milett Figuerora está enfocada en prepararse como actriz, pues este 2016 formará parte de las novelas "Colorina" y "Lucas".

Justo para esta revista, Milett Figueroa negó que los productores le hayan pedido protagonizar escándalos.

"Nadie me ha prohibido nada. Pero, lamentablemente, hay cosas que escapan de mis manos. Lo único que yo puedo manejar es mi desarrollo profesional. Soy una señorita de 23 años y me cuido de acuerdo a cómo quiero llevar mi carrera. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer", manifestó Milett Figueroa.

